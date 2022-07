Wegen einer großen Rauchsäule in Richtung Unterwald wurde die Freiwillige Feuerwehr Ligist am Samstag, dem 16. Juli, kurz nach 19 Uhr alarmiert. Eine telefonische Rückfrage bei der Landesleitzentrale "Florian Steiermark" ergab, ob irgendwelche Feuer angemeldet wurden. Da dem nicht so war, wurde umgehend Sirenenalarm ausgelöst.