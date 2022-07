Die Begriffe Uhudler, Kinder Bueno, oder Cassata Siliciana würde man normalerweise nicht mit Eis in Verbindung bringen. Diesen Sommer kann man nun aber diese und andere spezielle Eissorten in den Eissalons im Bezirk Voitsberg kosten. Sei es in der Café-Konditorei Gensinger, beim Eissalon Corso, im Café 11er oder in den erst heuer eröffneten Gelaterias Charly Temmel und Don Stefano.