Am letzten Juniwochenende gab es für die steirischen Feuerwehren Grund zu feiern: Nach einer dreijährigen Pause fanden wieder Leistungsbewerbe für Jung und Alt statt, bei denen sich die steirischen Feuerwehrverbände um den Landessieg duellierten. Ebenso wurde der 138. Landesfeuerwehrtag wieder gefeiert. Beim Veranstaltungsfinale waren laut Angaben des Landesfeuerwehrverbands Steiermark 3500 Feuerwehrmitglieder anwesend – das sind Dimensionen, die es zuletzt vor der Coronapandemie gab. Nächstes Jahr sollen sowohl die Leistungsbewerbe als auch das Fest zum 139. Landesfeuerwehrtag im Bezirk Voitsberg stattfinden. Der Jugendwettbewerb wird in der Stadt Voitsberg veranstaltet, der Erwachsenenbewerb sowie das Fest zum Landesfeuerwehrtag in Köflach.