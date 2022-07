Dass Gewalt gegen Frauen nach wie vor ein großes Problem ist, verdeutlichen Medienberichte über Gewaltdelikte an Frauen traurigerweise immer wieder. Um auf diese Thematik hinzuweisen, beschäftigte sich der Verein "akzente" über einen längeren Zeitraum hinweg mit der Gewaltprävention in der Region. Im Rahmen eines Projekts, das Ende Juni beendet wurde und dessen Abschlussveranstaltung vor Kurzem stattfand, arbeiteten Expertinnen, Bürgermeister, Vertreterinnen und Vertreter aus der Wirtschaft sowie dem Sozial- und Gesundheitsbereich zusammen, um einen offenen Umgang mit dem Thema Gewalt an Frauen und Mädchen anzustoßen. Ziel war es, mögliche Lücken in regionalen Strukturen aufzuzeigen, die Zivilcourage in der Bevölkerung zu fördern und betroffenen Frauen und Mädchen den Rücken zu stärken.