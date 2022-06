Der längste Tag des Jahres nimmt in der Kulturgeschichte seit Langem einen besonderen Stellenwert ein. Sehr traditionell gefeiert wird das Fest in St. Johann ob Hohenburg in der Gemeinde Söding-St. Johann. Dort lädt die "Gemeinschaft Kalvarienberg St. Johann ob Hohenburg" vom Katholischen Bildungswerk am 24. Juni zur Sonnwend- und Johannisfeier.