Die FF Voitsberg wurde am Sonntag, dem 12. Juni 2022, um 05.50 Uhr über die Landesleitzentrale Steiermark zu einem Aufsehen erregenden Verkehrsunfall in die Hans-Kloepfer-Allee in Voitsberg alarmiert. Aus unbekannter Ursache hatte dort ein Pkw-Lenker die Herrschaft über sein Auto verloren. Das Fahrzeug kam von der Straße ab, streifte eine Thujenhecke und stieß schließlich gegen eine Straßenlaterne.