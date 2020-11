Facebook

Johann Rainer, Reinhart Grundner und Günter Riedenbauer © Privat

Es hätte nicht nur ein Augen- sondern auch ein Gaumenschmaus werden sollen, was Johann Rainer im Restaurant des Hotels Nova auftischte. Reinhart Grundner vom ORF (Grundners Kulinarium) war in Köflach zu Gast und schaute dem Koch einen ganzen Nachmittag lang über die Schulter. Am Speiseplan stand – für die Jahreszeit wenig überraschend – ein knuspriges Martinigansl, das im Anschluss an die Dreharbeiten auch gleich verkostet wurde.