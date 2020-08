Eine ganze Woche lang wurde das Kunsthaus Köflach bei "Kunsthaus for Kids" von kleinen Künstlern in Beschlag genommen. Beim Workshop zum Thema "Drachen" haben wir den Besuchern über die Schultern geschaut.

Martina Stieber zeigte den jungen Künstlern viele Techniken, um Drachen zu gestalten © Heike Krusch

Jakob ist sich ganz sicher. Er hat in einer Höhle schon einmal einen Drachen gesehen. Rot und schwarz war der. Hatte Hörner, Schuppen und große Fledermausflügel. „Und er hat Feuer gespien, deshalb bin ich nicht so lange in der Höhle geblieben“, meint der aufgeweckte Köflacher Volksschüler. Kreativität ist in der Kunst eben nicht nur erlaubt, sondern explizit erwünscht. Und deshalb hat Jakobs Drachenvorstellung im Kunsthaus der Lipizzanerstadt ebenso seine Berechtigung wie die Idee von Sophie, die weiß, dass chinesische Drachen ganz bunt und überhaupt nicht böse sind. „Außerdem beschützen sie manchmal Prinzessinen“, ergänzt Valentina. „Und am steirischen Wappen ist auch ein Drache“, weiß Philipp.