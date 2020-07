Facebook

Stefan Stering ist 27 Jahre alt. Seit acht Jahren ist er Mitarbeiter des Bauhofs in der Gemeinde Söding-St. Johann, kürzlich hat er sogar die Leitung desselben übernommen. Und demnächst sitzt er vermutlich auch im Gemeinderat seiner Heimatgemeinde. „Durch meine Arbeit am Bauhof bin ich viel unterwegs. Ich höre, was den Menschen am Herzen liegt. Jetzt kann ich ihre Anliegen auch aktiv im Gemeinderat einbringen“, begründet er den Schritt in die Politik.