St. Martin am Wöllmißberg: In der Nacht auf Donnerstag ging ein Stallgebäude in Flammen auf. Jetzt konnte die Brandursache geklärt werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Sachschaden beträgt mehrere Hunderttausend Euro © FF Voitsberg

Ein Wirtschaftsgebäude in der Gößnitzstraße in St. Martin am Wöllmißberg stand in der Nacht auf Donnerstag in Flammen. Jetzt gab die Landespolizeidirektion Steiermark Informationen zur Brandursache frei: