In Ligist, Voitsberg und der Therme Nova in Köflach kann schon geplanscht werden. Geistthal-Södingberg öffnet bald mit einer Vereinslösung. Nur beim Pibersteinersee ist noch alles ungewiss.

Im Erlebnisbad Voitsberg steht dem Schwimmen nichts mehr im Weg © Andrea Kratzer

In Voitsberg war alles auf Schiene. Pünktlich am 29. Mai hätte das Erlebnisbad der Stadtgemeinde öffnen können – wenn nicht das Wetter den Schwimmern einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte. Maximal 280 Personen können in dieser Badesaison (vorläufig) gleichzeitig ins Bad. Bei Kabinen und Kästchen wurde eine Abstandsregel geschaffen, Warmwasserduschen sind nicht in Betrieb. „Außerdem gibt es keine Saisonkarten“, erklärt Bürgermeister Bernd Osprian. „Wir können nicht garantieren, dass der Zugang ins Bad aufgrund der beschränkten Besucherzahl jederzeit möglich ist.