Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Land Steiermark/A 16

Voitsberger Autofahrer können bald aufatmen: Seit März 2018 zieht sich das 19 Millionen Euro-Projekt "Sanierung der Unterflurtrasse in Voitsberg", nun biegt man in die Zielgerade - ein Jahr früher als ursprünglich anberaumt. "Die letzte notwendige Totalsperre des 1.624 Meter langen Tunnels findet nächste Woche, also von 25. bis 29. Mai statt", berichtet Landesverkehrsreferent LH-Stv. Anton Lang, "verlaufen die technischen Abnahmen und Tests inklusive Brandversuch planmäßig, dann sollte die Verkehrsfreigabe am 29. Mai, also zum Pfingstwochenende, hinhauen."



Der Brandversuch ist für 28. Mai angesetzt, außerdem müssen gesetzlich vorgeschriebene technische Abnahmen und Messungendurchgeführt werden. Projektleiter Jakob Kogler-Sobl erklärt: „Nach dem hoffentlich erfolgreichen Brandversuch erfolgt in der Nacht auf Freitag die Endreinigung. Dann sollte im Laufe des Tages der Tunnel inklusive Radioempfang in beide Richtungen dem Verkehr freigegeben werden." Zurzeit würden neben den technischen Maßnahmen auch noch die letzten Leitschienen montiert.