Polizei und Feuerwehr wurden in der Nacht auf Montag zu einer großen Suchaktion alarmiert. Eine demente Frau war aus einem Pflegeheim in Köflach verschwunden. Nach mehreren Stunden wurde sie auf einem Waldweg entdeckt.

Auch die Suchhundestaffel vom Roten Kreuz war an der Suchaktion beteiligt (Symbolfoto) © Rotes Kreuz/Marcel Hausegger

Weil eine demente Frau aus dem Pflegeheim in Köflach abgängig war, wurde am Sonntagnacht eine große Suchaktion in Gang gesetzt. Die Polizei, die Freiwilligen Feuerwehren Köflach und Rosental sowie die Suchhundestaffel vom Roten Kreuz waren im Einsatz. Die Einsatzorganisationen suchten nicht nur das nähere Umfeld des Pflegeheimes in Köflach ab, sondern auch Waldstücke, Wiesen und Wege.