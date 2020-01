Facebook

Auf Einladung des Lions Club Voitsberg-Köflach wurde an der "Vision 2030" gearbeitet © Karl Mayer

"Mit so vielen Besuchern hatten wir nicht gerechnet“, freuten sich Helmut Diener, Präsident des Lions Club Voitsberg-Köflach, und Club-Sekretär Helmuth Landsmann über den großen Andrang zur Veranstaltung „Vision 2030“ in den Stadtsälen Voitsberg. Helmut Diener betonte in seiner Begrüßung, dass dem Lions Club im Rahmen seines allgemeinen politischen Auftrages die Entwicklung des Bezirkes ein wichtiges Anliegen sei.