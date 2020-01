Kleine Zeitung +

Jugendstammtisch Servicestelle für Jugendliche ist in Planung

Am 1. April soll eine neue Jugendservicestelle in Voitsberg eröffnet werden. Der Wunsch wurde von Jugendlichen bei den regelmäßig statt findenden Jugendstammtischen geäußert. Der nächste findet mit prominenter Beteiligung am 23. Jänner statt.