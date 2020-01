Facebook

Hans Peter Schreiner ist gelernter Betriebsschlosser und seit 2016 mit einem auf Pumpen spezialisierten Betrieb selbstständig © Heike Krusch

Herr Schreiner, seit November sind Sie Vorsitzender der Jungen Wirtschaft im Bezirk. Haben Sie sich schon einen Überblick über die regionalen Unternehmer verschafft?

hans peter schreiner: Bei der Jungen Wirtschaft haben wir im Bezirk 178 Mitglieder. Selbstständige, die unter 40 Jahre alt sind, gibt es aber etwa viermal so viel. Der Auftrag an mich und meinen Vorstand ist also klar: Wir möchten gerne noch viel mehr Unternehmer einladen, am Netzwerk teilzunehmen.