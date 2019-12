Kleine Zeitung +

Schneefahrbahn Drei Verletzte bei Frontalkollision zweier Autos

Am Samstag, dem 14. Dezember, krachten zwei Autos in Rosental an der Kainach aus unbekannter Ursacher frontal zusammen. Die drei Insassen mussten mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht werden.