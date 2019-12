Kleine Zeitung +

Rosental Zwei Autos kollidierten, ein Pkw stürzte über Böschung

Am Samstag, dem 14. Dezember, mussten die Feuerwehren Rosental und Voitsberg zur Bergung eines Unfallautos ausrücken. Zuvor waren zwei Pkw in der Karlschachtstraße in Rosental kollidiert, in der Folge stürzte ein Wagen über eine fünf Meter hohe Böschung.