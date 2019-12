Am Samstag, dem 14. Dezember, kam ein Lenker mit seinem BMW von der Marienschachtstraße in Bärnbach ab und stürzte über eine Böschung, wo das Fahrzeug knapp vor den GKB-Gleisen zum Stillstand kam. Der Lenker hatte großes Glück, er blieb unverletzt.

Nach dem spektakulären Unfall konnte der unverletzte Lenker die Fahrt mit seinem Wagen fortsetzen © FF Voitsberg/Walter Ninaus

Zu einem spektakulären Unfall kam es am Samstag kurz nach ein Uhr früh in Bärnbach. Aus unbekannter Ursache hatte ein Pkw-Lenker auf der schneeglatten Marienschachtstraße in Bärnbach die Herrschaft über sein Fahrzeug verloren. In der Folge stürzte der Wagen über eine laut Einsatzkräften rund zehn Meter hohe Böschung.