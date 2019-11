Neuwahl Wechsel an der Spitze der Jungen Wirtschaft

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hans-Peter Sturmann, Daniel Muik, Tanja Uhl, Hans-Peter Schreiner, Elvira Schmiedbauer und Alexander Lackner © Robert Cescutti

Früher als geplant trafen sich die Mitglieder der Jungen Wirtschaft in der Bezirkskammer in Voitsberg. Da Hannes Buchhauser, langjähriger Bezirksparteiobmann, zu höheren Ehren berufen ist, mussten die Wahlen zum Obmann vorverlegt werden. Buchhauser wird ab Jänner nämlich Landesvorsitzender der Jungen Wirtschaft in der Steiermark werden.