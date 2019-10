Die Polizei hielt in Köflach den Lenker eines Pkw an, der auf seinem Anhänger Fässer mit Altöl transportierte. Nachkommende Verkehrsteilnehmer hatten Alarm geschlagen, weil ein Teil des Öls auf die Straße geronnen war.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Teil des Altöls war vom Pkw-Anhänger auf die Straße geflossen © FF Voitsberg/Walter Ninaus

Ein PKW-Lenker fuhr am Mittwoch, dem 30. Oktober, kurz vor Mittag mit seinem PKW und einem Einachsanhänger auf der B 70 von Lieboch kommend in Richtung Köflach. Dabei bemerkte er nicht, dass in undichten Fässern abgefülltes Altöl über die Ladefläche auf die Fahrbahn gelangte.