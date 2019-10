Facebook

Bei 14 Stationen konnten die Schüler ihr Leseverständnis erproben © Heike Krusch

Viele Kinder genießen derzeit die Herbstferien. In der NMS Krottendorf beginnen diese am Donnerstag. Davor stürzten sich die Schüler aber noch in ein „Leseabenteuer“. Die Projekttage wurden von Sylvia Del Negro-Sebati gestaltet, welcher die Leseförderung besonders am Herzen liegt. Außerdem ist das Thema Lesen ein wesentlicher Teil im Schulentwicklungsplan der NMS Krottendorf.