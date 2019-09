Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die MeiKi Kinderkrippe bietet insgesamt Platz für 28 Kinder © Heike Krusch

Die Farbe an den Wänden scheint gerade getrocknet zu sein. Der Boden glänzt und auch das Spielzeug riecht noch neu. Vor drei Wochen wurde die Kinderkrippe von „MeiKi“ in der Packerstraße 34 in Söding wieder eröffnet und bietet mit zwei Kinderkrippengruppen und einem schönen Garten insgesamt 28 Betreuungsplätze. „Derzeit werden aber nur fünf Kinder hier betreut“, erzählt die pädagogische Leiterin der Einrichtung Birgit Daradin.

Harald Rogl, Bauherr und Erhalter der neuen Kinderkrippe, ergänzt: „Genau an diesem Standort gab es schon zuvor einen privaten Verein, der zehn Jahre lang eine Kinderkrippe betrieb.“ Die Einrichtung war jedoch sanierungsbedürftig und nicht mehr zeitgemäß. „Nach Absprache mit dem Land Steiermark, habe ich mich entschlossen, diese ganz neu zu errichten“, sagt Rogl, dessen eigene Tochter vor zehn Jahren die Krippe besucht hatte.