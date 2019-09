Im Vorjahr sorgte die Rosentalerin Verena Schubernik bei der RTL-Sendung "Das Supertalent" für Furore. Am 5. Oktober heißt es für "The Voice Österreich" Daumen drücken.

Verena Schubernik steht als "Verena S" auf vielen Bühnen © Karl Mayer

Mit 21 Jahren kann Verena Schubernik bereits auf eine Reihe von Preisen verweisen, die sie sich als Sängerin „Verena S“ ersungen hat. So gewann die Rosentalerin 2017 die Publikumswertung beim „Steirer Star“, 2018 wurde sie Siegerin. Eine TV-Ausstrahlung in der RTL-Sendung „Das Supertalent“ war die Folge. Derzeit fiebert sie dem 5. Oktober entgegen. Da steigt im Fischa-Park in Wiener Neustadt das Viertelfinale im größten österreichischen Gesangswettbewerb „The Voice Österreich“. Schubernik hofft, bis ins Finale aufzusteigen. „Also bitte am 5. Oktober für mich fest die Daumen drücken!“, sagt die junge Sängerin und lacht.

Die Weststeirerin ging in Köflach und Maria Lankowitz zur Schule und lernte den Beruf der IT-Technikerin bei Stölzle Oberglas. Heute arbeitet sie bei Magna in Lannach. Musikalisch gelernt hat die 21-Jährige Blockflöte, Keyboard und die Steirischen Harmonika.