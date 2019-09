Facebook

Schüler, Lehrer und Förster verbrachten einen gemeinsamen Vormittag im Wald © Heike Krusch

Es riecht nach Schwammerln. Nach feuchtem Moos und Erde. Und es ist ruhig. Nur das Rascheln der Blätter im Wind und leises Vogelzwitschern sind zu hören und hie und da ein Knacksen, wenn man auf einen kleinen Ast tritt. Doch an diesem Tag mischen sich auch andere Geräusche in das Idyll des Waldes am „Gemeindegrenzgebiet“ zwischen Stallhofen und Voitsberg.