Ein 16-jähriger Mopedlenker versuchte in Stallhofen vor der Polizei zu flüchten © Fotolia/ Michael Schütze

Zu spektakulären Szenen kam es Mittwoch Nachmittag in Stallhofen im Bereich der Muggaubergstraße. Gegen 15.30 Uhr bemerkte eine Polizeistreife in Stallhofen ein Moped, dessen Kennzeichen manipuliert beziehungsweise leicht abgedeckt war. "Eine Anhaltung des Mopedlenkers war nicht möglich, weshalb über Funk sofort eine weitere in der Nähe befindliche Streife alarmiert wurde", so ein Sprecher der Polizei.