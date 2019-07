Autor, Koch und Musiker Bruno Ciccaglione präsentiert am Samstag, 20. Juli, sein Buch „Zitrone“. Er wird die Gäste auch kulinarisch und musikalisch verwöhnen.

Die Zitrone steht am Samstag, 20. Juli, im Mittelpunkt im Kunsthaus Köflach © MNStudio - Fotolia

Zu einer ganz besonderen Lesung wird heute Abend rund um das Kunsthaus Köflach geladen. Unter dem Titel „Limone: che passione!“ präsentiert Bruno Ciccaglione sein neues Buch „Zitrone“, das in der Reihe „Kleine Gourmandisen“ im Mandelbaumverlag erschienen ist. Der Autor, Privatkoch und Musiker wird die Besucher unter anderem in die Magie der Zitrone in der Welt der Küche einweihen.