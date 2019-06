Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zu einem Motorradunfall kam es in Kleinwöllmiß (Sujetfoto) © Chlorophylle - Fotolia

Ein Schwindelanfall führte am Mittwochvormittag dazu, dass ein 66-jähriger Weststeirer in Kleinwöllmiß mit seinem Motorrad von der Straße abkam. Der Lenker wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er war in einer Gruppe unterwegs gewesen.