Der Spatenstich erfolgte am 18. März: Nicht einmal zwei Monate danach, am 16. Mai, wird das Fachmarktzentrum auf dem ehemaligen ÖDK-Areal mit zahlreichen Geschäften aufgesperrt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die letzten Arbeiten vor der Eröffnung des Fachmarktzentrums © Heike Krusch

Die Fortschritte beim Fachmarktzentrum „Vorum“ Voitsberg, das zuvor nach einem Wettbewerb Innovationspark genannt worden war und das auf dem ehemaligen Gelände des ÖDK-Kraftwerkes entstanden ist, sind nicht nur äußerlich sichtbar: Am Donnerstag, dem 16. Mai, wird das Areal auch offiziell in Betrieb genommen und kann von Kundinnen und Kunden gestürmt werden. Und das, obwohl der Spatenstich für das Gelände erst am 18. März heurigen Jahres stattgefunden hatte.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.