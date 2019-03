Facebook

Anna Lipp genießt die winterlichen Verhältnisse auf der Mittermoar Piste © Privat

30 Zentimter Neuschnee in der Nacht sorgen am Gaberl kurz vor dem kalendarischen Frühlingsbeginn noch einmal für tief winterliche Verhälntisse. Anna Lipp hat bereits eine Pulverabfahrt hinter sich. Am morgigen Josefitag (19. März) sind die Lifte auch in Betrieb. "Möglicherweise sperren wir auch am Wochenende noch einmal auf", heißt es vonseiten der Betreiber.