Letzte Gemeinderatssitzung in Bärnbach für Bürgermeister Bernd Osprian vor seinem Wechsel nach Voitsberg - und Gerüchte um personelle Änderungen in ÖVP und FPÖ Bärnbach.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Karin Buchgraber (ÖVP) und Bernd Osprian (SPÖ) © Clemens Ticar

Wenn es stimmt, was derzeit von Bärnbachs Dächern gepfiffen wird, dann stehen für die Gemeinderatswahl 2020 gleiche mehrere neue Spitzenkandidaten in den Startlöchern. Bei der SPÖ ist es bereits amtlich. Wie berichtet wechselt Bürgermeister Bernd Osprian nach Voitsberg und wird am 25. März um 18.30 Uhr seine letzte Gemeinderatssitzung in Bärnbach leiten. „Die Zeit war hektisch, aber ich freue mich schon auf meine neue Herausforderung“, sagt Osprian.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.