Seit Jahren kämpft die Pfarrkirche Modriach mit Algenbefall an den Wänden. Jetzt wird das Gebäude um 150.000 Euro generalsaniert.

Die Kirchenwände sind von Algen befallen © Karl Mayer

In der Pfarrkirche im kleinen Bergdorf Modriach, Gemeinde Edelschrott, kämpft man seit einigen Jahren mit einem Problem. Nässe und Algenbefall haben den Innenraum der Kirche stark in Mitleidenschaft gezogen. „Anscheinend wurde bei der letzten Renovierung vor 55 Jahren der Boden um das Mauerwerk zu dicht verschlossen“, schildert Maria Oswald, Vorsitzende des Pfarrgemeinderates. „Dadurch stieg die Feuchtigkeit in den Steinmauern nach oben.“ Mit der Feuchtigkeit kam der Algenbefall, der die gesamte Inneneinrichtung und die erst im Jahre 2008 restaurierte Orgel gefährdet.