Mit einem innovativen Projekt sollen die Voitsberger mobiler werden - auch in jenen Gegenden, in denen der öffentliche Verkehr nicht gut ausgebaut ist.

Die Leader Aktionsgruppe Lipizzanerheimat ist für das Projekt zuständig © Robert Cescutti

Eine wichtige Initiative im Bezirk geht in die nächste Phase. Bereits im Dezember haben sich alle Gemeinden im Rahmen eines Grundsatzbeschlusses für das Mikromobilitätsprojekt der Lipizzanerheimat ausgesprochen. „Es handelt sich dabei um ein bedarfsorientiertes Mobilitätsangebot für Orte, an denen der öffentliche Verkehr nicht mehr ausreichend verfügbar ist“, informiert Elfriede Pfeifenberger, Managerin der Leader Aktionsgruppe Lipizzanerheimat. Künftig soll es in allen Gemeinden Haltestellen geben, die nach Bedarf (also nach einem Anruf) von den lokalen Taxiunternehmen angefahren werden. Der Weg zum Arzt, Nahversorger oder zur Behörde soll so selbstbestimmt möglich sein.