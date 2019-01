Unbekannte Täter hatten am Wochenende die Scheiben mehrerer Autos in Köflach eingeschlagen und wertvolle Gegenstände entwendet.

In Köflach wurde in drei Pkw eingebrochen (Sujetbild) © Fotolia

Am Wochenende brachen bislang unbekannte Täter in der Fabrikstraße und der Piberstraße in Köflach in drei Pkw ein und stahlen mehrere Wertgegenstände. Die Täter schlugen bei der Tat die Seitenscheiben der abgestellten Wagen ein und entwendeten unter anderem ein Navigationsgerät und einen USB-Stick.