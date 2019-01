Facebook

Elgrid Salchinger, Christa Langmann und Josefa Seme kümmern sich um den Verschenkkasten in Ligist © Heike Krusch

Montagvormittag in Ligist. Ein Paar spaziert am Gemeindeamt vorbei. Sie öffnet die Tür des Verschenkkastens und lächelt. „So ein schöner Holzschuh, den kann ich perfekt zum Basteln gebrauchen.“ Er stöhnt: „Bitte nichts mitnehmen, bring doch lieber etwas her.“ Sie nickt. Grinst ihren Mann an, steckt den Holzschuh in ihre Tasche.

