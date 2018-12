Freitag in der Früh brach auf einem Balkon in Kleinsöding (Gemeinde Söding-St. Johann) Feuer aus. Die Weihnachtsdekoration hatte zu brennen begonnen.

Die Feuerwehren Mooskirchen und Söding standen um 4 Uhr in der Früh im Einsatz © FF Mooskirchen

Freitag in der Früh gegen 4 Uhr mussten die Rettungskräfte in Kleinsöding (Gemeinde Söding-St. Johann) ausrücken: Auf dem Balkon einer 52-Jährigen hatte die Weihnachtsdekoration Feuer gefangen. Warum, ist der Polizei zufolge noch unklar - womöglich verursachte die Wärmeausstrahlung einer unbeaufsichtigten Außenlaterne, die am Balkon angegangen sein dürfte, den Brand.