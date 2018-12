Facebook

Elfriede Letzer, Bürgermeister Bernd Osprian und Christa Pirker © Robert Cescutti

Am Tregister Adventmarkt bei der Franz-Weiß-Kapelle konnte die Dorfgemeinschaft mit dem Erlös aus dem Verkauf von Mehlspeisen und Kunsthandwerk eine beachtliche Summe einnehmen. Mit dem Erlös konnte auch heuer wieder einer unverschuldet in Not geratenen Familie mit Kind in Bärnbach rasch und unbürokratisch geholfen werden.