Wir suchen wieder: Advent- und Weihnachtszeichnungen von Kindern aus der Region. Diese möchten wir auch heuer in unseren Printausgaben abdrucken, um auf diese Weise an jedem Tag im Advent ein Türchen zu öffnen.

Olivia Marcher (4) aus Pichling bei Köflach hat uns im Vorjahr dieses schöne Bild gezeichnet © Karl Mayer

Auch in diesem Jahr wollen wir im Regionalteil Weststeier der Kleinen Zeitung einen ganz besonderen Adventkalender abdrucken, um die Zeit bis zum Heiligen Abend zu verkürzen. Doch dafür, liebe Kinder, brauchen wir Eure Hilfe: Wir möchten wieder jeden Tag im Advent Eure schönsten Weihnachts- und Adventzeichnungen zeigen.

Per Post, E-Mail oder Facebook

Bitte schickt uns Eure Zeichnung, sowie separat dazu ein Porträtbild von Euch, Euren Namen, Euer Alter und Euren Wohnort per Post an: Kleine Zeitung, Dr.-Christian-Niederdorfer-Straße 4, 8570 Voitsberg. Ihr könnt aber Eure Zeichnung auch fotografieren und uns mit dem Porträtbild und den Angaben (Name, Alter, Wohnort) per E-Mail an voired@kleinezeitung.at senden oder uns als private Nachricht auf Facebook zukommen lassen. Wir freuen uns schon auf Eure Kunstwerke.