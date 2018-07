Facebook

Bezirkshauptmann Hannes Peißl, Helmut Zöhrer und Hans Breitegger (Rotary Club), Sabine Distl, Wolfgang Binder (Rotary Club), Franz Feirer und Thomas Prattes (von links) © Große schützen Kleine

Was wäre ein Kindersommer ohne Planschbecken, Pool und See? Definitiv nur der halbe Spaß! "Damit aus Spaß nicht tragischer Ernst wird, darf man Kinder am und im Wasser niemals aus den Augen lassen", appelliert Sabine Distl, Projektleiterin der "KinderSicheren Region SüdWestSteiermark", an Eltern und Aufsichtspersonen. Ertrinkungsunfälle sind die häufigste tödliche Unfallursache bei Kindern bis fünf Jahre, bei älteren die zweithäufigste.