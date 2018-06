Stefan Mayer, Obmann des LTV Köflach, übergab einen Spendenscheck über 820 Euro an Karl Wieland vom Verein "Öbaho". Bei der Berglauf-WM in Polen wurden währenddessen zwei Weststeirer beste Österreicher in der Männerwertung.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

LTV-Obmann Stefan Mayer (Dritter von rechts) übergab den Spendenscheck an Karl Wieland (Dritter von links) © Jürgen Kovacic

Im Rahmen der Austragung der steirischen Berglaufmeisterschaften am 3. Juni hat der veranstaltende Lauf- und Triathlonverein Köflach auch für ein Sozialprojekt in der Region gesammelt. Insgesamt kamen 820 Euro zusammen, die LTV-Köflach-Obmann Stefan Mayer am Montag, dem 25. Juni, an "Öbaho"-Obmann Karl Wieland übergab.

Bei der Übergabe im Sitzungssaal des Köflacher Rathauses waren auch Bürgermeister Helmut Linhart, sein Stellvertreter Alois Lipp, Gemeindekassier Johann Bernsteiner und Raiffeisenbank Lipizzanerheimat-Vorstand Hannes Nestler anwesend. Linhart rundete die Spendensumme dann noch auf 1000 Euro auf.

Dieser Betrag fließt in den Ankauf eines speziellen Therapiegeräts, das die "Österreichische Blindenführhunde- und Assistenzhundeorganisation" - kurz "Öbaho" - gemeinsam mit der Lebenshilfe Graz-Umgebung-Voitsberg ankaufen wird.

WM-Teilnehmer

Andreas Rois und Lukas Gärtner vom LTV Köflach zeigten bei der Berglauf- Weltmeisterschaft in der Langdistanz im polnischen Karpacz auf. Die beiden belegten die Ränge 37. und 38 (3:01.50 und 3:01.54) und wurden beste Österreicher in der Männerwertung. Höhepunkt aus österreichischer Sicht war der Weltmeistertitel des Damenteams in der Besetzung Sandra Koblmüller, Karin Freitag und Katharina Zipser.

Andreas Rois und Lukas Gärtner stärkten sich nach der Berglauf-WM © Privat

Das Weltmeisterschaftsrennen wurde auf der Schneekoppe an der polnisch-tschechischen Grenze ausgetragen. Diese musste bei kühlen Bedingungen zweimal bezwungen werden. Die größte Herausforderung auf der 36 Kilometer langen Strecke (2100 Höhenmeter auf und ab) stellten die Abwärtspassagen über rutschige Steine dar. Der Weltmeister aus Italien Alessandro Rambaldini siegte in 2:39. Weltmeisterin wurde Charlotte Morgan aus Großbritannien. Für Österreich waren noch Robert Gruber von Topsport Kolland (48.) und Daniel Jochum (Salomon, 59.) am Start.