Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Christian und Ernestine Sabetz aus Köflach © Andrea Kratzer

Am 26. Juni jährt sich der Todestag des „Waldbauernbuben“ Peter Rosegger zum 100. Mal. Aus diesem Anlass finden heuer bekanntlich in der gesamten Steiermark zahlreiche Veranstaltungen zu Ehren des Heimatdichters statt.

Einen besonderen Bezug zu diesem Schriftsteller hat die Schneiderfamilie Sabetz aus Köflach. „Wir haben bei uns in der Umkleidekabine eine Reproduktion einer Postkarte an die Schneiderinnung Voitsberg hängen, in der sich Peter Rosegger für die Glückwünsche zu seinem 70. Geburtstag bedankt“, erzählen Ernestine und Christian Sabetz. Datiert ist das Schreiben mit 7. August 1913. Rosegger schreibt in Kurrent: „In Gedenken an mein altes ehrenwertes Handwerk, danke ich euch für die Glückwünsche zu meinem Siebziger. Auch die Nadel ist von Adel, wer sie führet ohne Tadel. Euer ehemaliger Berufsgenosse“.

Gottesgabe

Was vielen nicht so geläufig ist: Rosegger machte eine Schneiderlehre und arbeitete damals auf 67 Höfen mit seinem Lehrmeister. „Für unseren Berufsstand ist es schön, dass er ihn in den Adelstand erhebt“, freut sich Ernestine Sabetz, die bereits viele Werke Roseggers „verschlungen“ hat. „Er schreibt so wunderschön, das ist eine Gottesgabe. Und ein fescher Bursch war er auch“, fügt sie hinzu.

Peter Roseggers Karte an die Voitsberger Schneiderinnung Foto © Andrea Kratzer

Nische

Der Köflacher Betrieb, der seit 56 Jahren von der Familie Sabetz geführt wird, floriert und exportiert fast weltweit. „Mit unseren Lederhosen haben wir eine Nische gefunden. Im April erhielten wir eine Anfrage aus Amerika“, berichtet Christian Sabetz. Via Internet wurden die Maße für eine Spezialanfertigung geschickt: Absender des E-Mails war ein Universitätsprofessor aus Los Angeles, der Deutsch unterrichtet und bei einem Schuhplattlerverein mitmacht. Er hat eine neunnähtige Ausseerhose bestellt, die wir in rund 50 Stunden nur mit der Hand bestickt haben“, so Sabetz über eine der teuersten Maßanfertigungen, die je in seiner Schneiderei produziert wurde. „Inzwischen hat er schon die nächste Lederhose bestellt.“

Weitere Sabetz-Kunden leben in Belgien, Deutschland und Frankreich. Die Nachfrage ist groß, die Wartezeit beträgt „eine Schwangerschaft, also rund neun Monate“.

Eiklar

Das Stickmuster wird übrigens mit Eiklar ausgetragen und geht beim Sticken wieder weg“, verrät Sabetz, der vor einigen Jahren die Säcklerprüfung abgelegt hat. Andere Sonderbestellungen sind Livreen für die Spanische Hofreitschule oder Uniformen für Offiziersanwärter des österreichischen Bundesheers.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.