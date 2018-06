Facebook

Ortsparteiobmann Rene Hiden, Gemeinderätin Sonja Wibner,Vizelandeshauptmann Michael Schickhofer und Vizebürgermeister Günther Queder gaben Antworten © Robert Cescutti

Pläne für die Weststeiermark standen beim Zukunftsdialog in Ligist im Mittelpunkt. Moderiert wurde die Veranstaltung von Ortsparteiobmann Rene Hiden (SPÖ). Vize- Landeshauptmann Michael Schickhofer stand interessierten Menschen aus der Weststeiermark Frage und Antwort und sprach über die vielfältigen wirtschaftlichen und touristischen Möglichkeiten in Ligist, als auch in der Weststeiermark. Unter anderem erwähnte Schickhofer auch den Ausbau und die Investitionen des Landes in die Voitsberger ÖDK-Gründe, die seit Mitte Februar 2018 bebaut werden. Nicht nur die Wirtschaft und der Tourismus wurden bei der Diskussionsrunde thematisiert, auch die Lebensqualität der Weststeirer soll in den nächsten Jahren nachhaltig verbessert werden. Schickhofer plant, in Zukunft verstärkt in den Bereichen Pflege und Gesundheit anzusetzen.