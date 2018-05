Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit den Lockinstrumenten kommt der Wildfotograf Siegfried Erker aus Krottendorf nahe an das Wild heran © KK

Als Kind habe ich schon mit acht Jahren die ersten Lockinstrumente gesammelt. Also seit mehr als 50 Jahren. Egal, wo ich hinkomme, schaue ich, dass ich solche Instrumente ergattere“, berichtet der passionierte Jäger, Wildfotograf und Jagdbuchautor Siegfried Erker aus Krottendorf-Gaisfeld. Er dürfte in seinem Haus eine der größten Sammlungen Europas zusammengetragen haben.

„Es sind sicher weit mehr als 400 Stück. In letzter Zeit habe ich wieder mehr dazu gekriegt aus Salzburg“, verrät der hauptberufliche Projektleiter der Messe Graz. „Es ist einfach eine Faszination, mit dem Wild zu kommunizieren. Als leidenschaftlicher Tierfotograf kommt mir das sehr entgegen, wenn man dadurch nahe an das Wild herankommt.“

Je nach Wildart muss man unterschiedliche Lockinstrumente verwenden. „Es gibt für alles etwas. Ich habe selbst welche nachgebaut. Ich habe sie zerlegt und geschaut, wie ich sie nachjustieren kann. Viele Instrumente habe ich auch an Freunde verschenkt“, so Erker. Von ihm entwickelt wurde beispielsweise der „Keilergrunz“ für Wildschweine. Dieses Gerät, an dem der Jagdprofi lang getüftelt hat, wird inzwischen in Deutschland hergestellt und ist im deutschsprachigen Fachhandel erhältlich.

Das ältestes Stück aus der Sammlung stammt aus dem Jahr 1850 © Andrea Kratzer

„In der Steiermark haben wir fast 2000 Wildschweine, das ist spannend.“ Dass die Männchen rasch aggressiv werden, hat der Krottendorfer am eigenen Leib schmerzlich verspürt: „In der Brunft – also Rauschzeit – war ich zweimal zu langsam, um regieren zu können, und wurde zu Boden gerammt.“ Von diesem Erlebnis sind ihm Narben an der Schulter geblieben. „Einmal könnte ich einen Keiler beim zweiten Angriff gerade noch erlegen“, erinnert sich Erker an bange Momente.

Gutes Gehör

„Man muss ein gutes Gehör und ein musikalisches Verständnis haben, alles ist erlernbar“, meint Erker zu seinem Geschick, Lockinstrumente herzustellen. In seine waidmännischen Fußstapfen tritt Tochter Kathi, „die bereits mit acht Jahren die ersten Rehböcke geblattet, also gelockt, hat“. Und seine Gattin verkocht, was die Jäger erlegen. „Ich jage, um gutes Wildbret zu Hause zu haben“, erzählt Erker, der im Ausland auch immer wieder Vorträge hält und bereits zehn Bücher verfasst hat. Wie berichtet, wurde er bereits mehrmals mit internationalen Preisen für seine Sachbücher, die in mehrere Sprachen übersetzt wurden, überhäuft.

Ein Lockinstrument aus der Sammlung mit Muschel © Siegfried Erker

„Ich arbeitete bereits wieder an einem Werk. Diesmal geht es generell um das Jagen als Überbegriff. Man kann ja auch dem Geld oder dem Erfolg nachjagen“, erzählt Erker. Aus seiner Sicht könne man alles auf die Jagd umlegen – „auch im Sport, wenn es um Medaillen geht. Das wird spannend. Ich hoffe, dass ich damit bis zum Jahresende fertig bin“.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.