DJ Gabry Ponte lässt im Jänner 2027 die Grazer Stadthalle erbeben
Der weststeirische Konzertveranstalter Marco Watz holt mit seiner Agentur Watz Entertainment den italienischen Star-DJ Gabry Ponte für ein Konzert nach Graz. Bekannt wurde der DJ mit der Formation Eiffel 65. Er landete zahlreiche Hits und trat 2025 sogar beim Eurovision Songcontest auf.
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