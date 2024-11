Gleich zwei Verkehrsunfälle ereigneten sich am Donnerstag, 28. November, in den frühen Morgenstunden in Bärnbach. Gegen 6 Uhr kam im Ortsteil Schrott ein Lieferwagen von der Fahrbahn ab, kippte um und blieb auf der Seite liegen. Fast zeitgleich stießen auf der Spange Bärnbach – auf der Neuen Landesstraße bei der Abzweigung zum Bahnweg – zwei Fahrzeuge frontal zusammen.

Glücklicherweise entstand an den Fahrzeugen nur Blechschaden, verletzt wurde niemand, berichtet HBI Bernhard Haller, Kommandant der FF Bärnbach. Bei beiden Einsätzen sicherten die Kameraden die Unfallstellen ab, bargen die Fahrzeuge und banden ausgelaufene Betriebsmittel. Der umgestürzte Lieferwagen konnte anschließend seine Fahrt fortsetzen.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Bärnbach, Voitsberg und Afling mit vier Fahrzeugen sowie die Polizei.