Grund zur Freude hat Martina Pöschl, die im vergangenen Winter die Nah&Frisch-Filiale in Hirschegg übernommen hat. Die Geschäftsfrau konnte beim Online-Voting für den „Follow me Award 2024“ der WKO Steiermark beeindruckende 3696 Stimmen sammeln und wurde damit am 13. September zur „Nachfolgerin des Jahres 2024“ gekürt. „Martina Pöschl bringt nicht nur frische Ideen, sondern auch jede Menge Herzblut in den Betrieb. Ihr Engagement sorgt dafür, dass das Geschäft ein Ort ist, an dem man sich gerne trifft und einkauft“, gratuliert Lukas Kalcher, Leiter der WKO-Regionalstelle Voitsberg.