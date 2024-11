Franz Voves gratulierte zum 20-jährigen Bestehen der Eishalle Rosental

Seit 20 Jahren treffen sich Eisläufer und Eisstockschützen in der Eishalle in Rosental an der Kainach. Bei der Jubiläumsfeier gab es ein Knödelschießen mit Landeshauptmann a.D. Franz Voves.