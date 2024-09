Auf der A 2 Südautobahn in Fahrtrichtung Klagenfurt ist am Mittwochabend, 4. September, ein bereits am Pannenstreifen abgestellter Lkw in Brand geraten. Durch rasches Eingreifen von Polizei und Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden. Gegen 21.30 Uhr bemerkten Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Unterwald während ihrer Streifentätigkeit den mit geöffneter Motorhaube abgestellten Lkw und nahmen Rauch aus dem Motorraum wahr.

Die Polizisten, die in Richtung Wien unterwegs waren, wendeten bei der Abfahrt Steinberg und begaben sich sofort zum Fahrzeug. Zeitgleich verständigten sie die Feuerwehr und sperrten umgehend beide Richtungsfahrbahnen. Bei Straßenkilometer 209,9 angekommen, griff der Brand bereits auf die Ladefläche des Lkw über. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand.

Fahrbahn entzündet

Auf dem ersten und zweiten Fahrstreifen war Treibstoff ausgelaufen und hatte sich entzündet. 55 Einsatzkräften der Feuerwehren Steinberg, Mooskirchen und Ligist gelang es, den Brand zu löschen und ein Übergreifen der Flammen auf andere Objekte zu verhindern. Das Fahrzeug wurde völlig zerstört. Der polnische Fahrzeuglenker (58) blieb glücklicherweise unverletzt.

Ein Bezirksbrandermittler der Polizei stellte als mögliche Brandursache einen technischen Defekt am Fahrzeug fest. Weitere Ermittlungen werden am Donnerstag fortgeführt.