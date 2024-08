Das Rote Kreuz hilft nicht nur, wenn es darum geht, Menschenleben zu retten oder akute Verletzungen zu behandeln. Auch in Sachen Hilfe und Vorsorge für die seelische Gesundheit ist die Rettungsorganisation in vielen Bereichen tätig. Dazu gehört auch das Engagement von ehrenamtlichen Lesepatinnen und Lesepaten. Im Rahmen der Lesepatenschaft des Roten Kreuzes setzen sich Freiwillige regelmäßig dafür ein, Kindern und Jugendlichen Freude am Lesen zu vermitteln. Diese Lesepatinnen und Lesepaten treffen sich mit den jungen Menschen, lesen gemeinsam und fördern so die Lesekompetenz auf spielerische Weise. Durch solche Initiativen werden Kindern wichtige Fähigkeiten vermittelt, die ihnen sowohl in der Schule als auch im Alltag zugutekommen.

Beim Vorlesetag mit dabei

Mit dabei waren die Lesepatinnen und Lesepaten vom Roten Kreuz auch beim 7. Steirischen Vorlesetag, bei dem sich Schülerinnen und Schüler der Volksschule und der Allgemeinen Sonderschule Voitsberg auf den Weg durch die Stadt machten. In Kooperation mit dem Verein akzente, der die Stadtbücherei Voitsberg betreibt, wurden verschiedene Institutionen besucht. Ein besonderer Programmpunkt war dabei der Besuch beim Roten Kreuz.

Im Lehrsaal der Bezirksstelle Voitsberg-Köflach wurden Decken ausgebreitet, auf denen die Kinder von drei Klassen über den Vormittag verteilt Platz nahmen und von Bezirksgeschäftsführer Aldo Striccher begrüßt wurden. Dieser berichtete über die vielfältigen Tätigkeitsbereiche der Rettungsorganisation und zeigte damit deren Bedeutung auf. Anschließend lasen Lesepatinnen und Lesepaten des Roten Kreuzes aus dem Buch „Die kleine Ärztin“ vor, das die Geschichte einer furchtlosen kleinen Ärztin erzählt, die Krokodile behandelt und genau zuhört.

Das Rote Kreuz ist ständig auf der Suche nach engagierten Lesepatinnen und Lesepaten, die Kindern die Freude am Lesen näherbringen möchten – so natürlich auch im Bezirk Voitsberg. Interessierte können sich unter der Telefonnummer (050) 1445 29000 oder per E-Mail unter aldo.striccher@st.roteskreuz.at melden.