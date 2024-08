Man könnte Thomas Ortner aus Söding als „Zugvogel“ bezeichnen. Regelmäßig in der kalten Jahreszeit macht er sich auf den Weg, um möglichst viele Länder zu erkunden. Im vorigen November setzte sich der 48-Jährige ein besonders ambitioniertes Ziel „Das Thema lautete, in vier Monaten um die Welt zu reisen, mit einem Maximalbudget von 5000 Euro. Zuerst wollte ich günstig nach Indien fliegen und musste dazu einen einwöchigen Zwischenstopp in Armenien einlegen. Dann ging es über Abu Dhabi nach Mumbai“, erzählt der Elektrotechniker. Während er früher als Angestellter seine Urlaube zeitlich gut einteilen musste, tut er sich derzeit als Selbstständiger leichter, sich längere Auszeiten während der Wintermonate zu nehmen.